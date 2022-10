Eleições 2022: confira números e propostas dos candidatos ao Governo e Senado no Acre

Para este primeiro turno das eleições 2022, o ContilNet preparou um material completo com os principais candidatos ao Governo e ao Senado no Acre, bem como um resumo ou eixos temáticos de suas propostas. Neste ano, além da eleição para presidente, os brasileiros escolherão os governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Candidatos ao Governo:

David Hall (Avante) – Número 36

Professor, David Hall (Avante), de 35 anos, tenta pela segunda vez chegar à chefia do Executivo do Acre. Formado em filosofia, Hall é um dos fundadores do partido Rede Sustentabilidade no estado, também um dos dirigentes do Avante. Nunca ocupou cargo eletivo. Seu Plano de Governo tem como palavra de ordem: Acre, 50 anos em 8.

A missão proposta: Contribuir para elevar a renda das famílias do Acre de forma justa e democrática, garantir serviços públicos de qualidade e melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Estado.

Gladson Cameli (PP) – Número 11

Atual governador, Gladson Cameli (PP) tenta a reeleição. Sobrinho do ex-governador do estado Orleir Cameli (entre 1995-99), Gladson foi deputado federal por dois mandatos e senador do estado antes de ser eleito em 2018 para governador. O lema de campanha e de sua coligação partidária é Avançar para Fazer Mais.

Sua proposta de governo: Proporcionar uma educação inclusiva; Garantir o acesso da população acreana aos serviços de saúde de qualidade; Atuar junto aos entes municipais, estatais e federais e a sociedade civil para colocar em exercício ações de enfrentamento ao crime e à violência; Fortalecer as políticas públicas que visem a superação da desigualdade social e que reformule o modelo socioassistencial; Valorizar o lazer, o esporte e a cultura como princípios para o desenvolvimento humano; Construir uma política sólida de desenvolvimento econômico; Incentivar e incrementar a inclusão sociodigital; Planejar as obras de infraestrutura de forma racional; Garantir a gestão de recursos naturais; Manter uma gestão integrada e participativa; Assegurar a correta aplicação dos recursos públicos.

Mara Rocha (MDB) – Número 15

Mara Rocha, deputada federal e candidata ao governo do estado nestas eleições, foi a candidata mais votada no estado em 2018. Mara terá seu irmão Major Rocha (PSL), como candidato deputado federal. O lema de sua coligação é A esperança de um Acre melhor começa agora!

Diretrizes gerais de seu plano de governo: Economia inclusiva, inovadora e sustentável voltada para a produção e o desenvolvimento; Estruturação e fortalecimento do agronegócio, agricultura familiar e industrialização; Regularização fundiária – “meu título na mão”; Fortalecer o empreendedorismo, comércio e serviços; Acre em obras: incentivo à construção civil; Ciência, tecnologia e inovação aplicadas ao desenvolvimento.

Nilson Euclides (PSOL) – Número 50

Nilson Euclides (PSOL) é cientista político e professor. Natural de Mato Grosso do Sul, Euclides nunca ocupou cargo eletivo e foi consultor do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça.

Os principais eixos de proposta de seu governo: Um Estado com Gestão participativa e popular; Juventude, oportunidades, protagonismo e investimento; Redução das desigualdades com direitos sociais.

Sérgio Petecão (PSD) – Número 55

Sérgio de Oliveira Cunha, o Sérgio Petecão (PSD), é político tradicional no Acre. Foi deputado estadual por 3 mandatos, sendo presidente da assembleia legislativa por duas vezes, deputado federal e é atual senador pelo estado em seu segundo mandato. Foi candidato à prefeitura de Rio Branco por duas vezes, sendo derrotado.

Seu programa de governo tem como princípios: Educação inclusiva; saúde como o povo quer; Segurança pública; Inclusão social; Economia para o desenvolvimento; Infraestrutura; Habitação social; Gestão sistêmica e integrada.

Márcio Bittar (União Brasil) – Número 44

Márcio Bittar (União Brasil) tenta pela quarta vez conquistar o governo do estado. Deputado estadual por um mandato e deputado federal por duas vezes, Bittar tentou também por duas vezes a eleição para prefeitura de Rio Branco, sem sucesso. Seu lema de campanha é Ordem, Progresso e Competência para fazer.

Considera seu plano de governo como o mais eficiente, técnico, moderno e oxigenado, mostrando eficiência e resultados: Valorização do funcionário público – mérito e capacitação; Modernização das estruturas estatais; Aumento da transparência do uso dos recursos públicos; Saúde, educação, cultura, segurança e assistência social serão geridas como sistemas articulados, ágeis, focados e baseados em evidências científicas; Nova modelagem de gestão.

Jorge Viana (PT) – Número 13

Jorge Ney Viana Macedo Neves (PT) tem 62 anos e é engenheiro florestal. Seu primeiro mandato foi de prefeito entre 1993 e 1996. Já em 1999, ele assumiu o governo do estado, sendo reeleito e ficando no cargo até 2006. Já em 2011, foi senador, cargo que permaneceu até 2019. O lema de sua campanha é Quem Ama, cuida.

Propostas de Governo: Desenvolvimento econômico sustentável para uma nova economia, emprego e oportunidade, crescimento e competitividade; Conectividade, ciência e tecnologia, internet de qualidade, ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento; Desenvolvimento social, proteção e garantia de direitos com solidariedade social, ambiente de paz, proteção e garantia de direitos, proteção e protagonismo das mulheres; Educação e bem-estar social, educação, saúde, cultura, esporte e lazer; Governança, estado eficiente, valorização do servidor público e escuta e diálogo permanente.

Veja quem são os candidatos ao Senado pelo Acre nestas eleições:

Jenilson Leite (PSB), número 400: é atual deputado federal em seu segundo mandato. Médico, foi presidente da Associação Médica Nacional e foi filiado ao Partido Comunista do Brasil antes de se transferir, em 2019, para o PSB.

Alan Rick (União Brasil), número 444: jornalista de 45 anos, está em seu segundo mandato como deputado federal. Ex-âncora da TV Gazeta, filiada da Record no Acre, tem na popularidade e nas redes sociais um grande trunfo para se eleger ao senado.

Márcia Bittar (PL), número 222: esposa de Márcio Bittar, atual senador e candidato ao governo do estado, é historiadora, professora e coordenou as campanhas do marido. É a primeira eleição que disputa.

Sanderson Moura (PSOL), número 500: é candidato ao senado. Escritor, Sanderson é membro da Academia Acreana de Letras.

Vanda Milani (PROS), número 900: atual deputada federal pelo Acre, é mais uma candidata à uma vaga no senado. Professora, delegada e procuradora de justiça, Vanda foi procuradora geral do estado e presidente da Associação do Ministério Público do estado.

Dimas Sandas (Agir), número 364: com 40 anos, é jornalista com pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas e MBA em Administração Pública. Foi diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, diretor executivo da Secretaria de Justiça e Diretos Humanos do Acre e da Secretaria de Estado de Planejamento do Acre.

Nazareth Araújo (PT), número 131: é procuradora e foi vice-governadora do Acre. Procuradora-Geral do Acre de 2007 a 2010, foi candidata a suplente de senadora em 2018. Em 2014 foi eleita vice-governadora.

Ney Amorim (Podemos), número 199: foi candidato ao senado em 2018. Está em seu terceiro mandato como deputado estadual. É policial civil, chegou a concorrer uma vez para a assembleia sem sucesso.