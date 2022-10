Confira o resultado da votação em cada um dos 62 municípios do Amazonas:

Desenvolvido pela Globo, o sistema mostra, de forma automática, os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A mesma tecnologia foi utilizada de maneira pioneira nas eleições de 2020, quando era mostrado o resultado da disputa em cada cidade.

Nas eleições de 2022, times de diferentes áreas da Globo trabalharam novamente no projeto por meses para atualizá-lo com o resultado da disputa deste ano, a partir de dados precisos extraídos da Justiça Eleitoral.

As reportagens, com os respectivos números, foram publicadas quando a apuração de cada município do Amazonas foi concluída.