Eleições 2022: TRE sorteia 23 urnas que serão auditadas no segundo turno no Acre

Na primeira hora do expediente deste sábado (29), às 7h, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sorteou as 20 urnas que passarão por auditoria de integridade e outras três pelo teste de autenticidade com vistas aos segundo turno das eleições deste domingo (30).

A solenidade foi presidida pelo presidente do TRE, o desembargador Francisco Djalma, com a participação do vice-presidente e Corregedor Eleitoral, Laudivon Nogueira. A solenidade ocorreu na sede do TRE, na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

Além dos dirigentes da Corte Eleitoral, participaram da solenidade com representantes das instituições fiscalizadoras. O sorteio será realizado no plenário do TRE. Com isso, significa que estará tudo pronto para às eleições de amanhã.