Eleições: 2º turno começa com pouca movimentação no Acre e sem santinhos nas ruas

Nos primeiros minutos de votação neste segundo turno das Eleições 2022, que acontece neste domingo (30), o registro é de pouca procura nos principais colégios eleitorais de Rio Branco.

Nas seções do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CERBR), no Centro de Rio Branco, a fila para votação conta com, aproximadamente, cinco pessoas em cada uma das 5 seções. Em comparação ao primeiro turno, ocorrido no dia 2 de outubro, a fila era consideravelmente maior, com cerca de 15 a 20 pessoas.

Outra questão chamou atenção de quem passou pelas duas logo cedo: as ruas estão sem santinhos espalhados – diferente do 1º turno.

Com a unificação dos horários de votação em todo Brasil, no Acre as seções abrem às 6h e encerram às 15h.

Neste segundo turno, 588.433 acreanos estão aptos a votar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

VEJA FOTOS: