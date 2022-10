A tranquilidade do início deste segundo turno das eleições 2022 na capital do Acre, Rio Branco, também é perceptível no município de Sena Madureira. Com pouca movimentação e ruas praticamente vazias, o que parece é que os eleitores das primeiras horas do primeiro turno decidiram dormir um pouco mais neste domingo (30).

Não somente as ruas, como também as seções de votação também se apresentam com poucos eleitores. Veja fotos da cidade: