Eleições: percentual de votos para o PT e Bolsonaro cresceu no Acre em dois anos

O ex-presidente Lula (PT) teve um desempenho muito melhor que o candidato do PT em 2018, Fernando Haddad, e avançou em todos os estados no primeiro turno em percentual de votos, inclusive no Acre.

Nas últimas eleições gerais, há quatro anos, Haddad teve 18,5% dos votos Acre no primeiro turno. Este ano foram 29,3%.

Apesar disso, Bolsonaro também teve crescimento na quantidade de votos entre o primeiro turno de 2018 e 2022. O atual presidente que teve 275.582 votos, cresceu 0,26%.

Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que vai para o segundo turno com menos votos que o adversário. Ele teve 51.071.106 votos totalizando 43,20% e Lula, obteve 57.257.473 votos que significa 48,43%. Agora, os brasileiros terão que esperar mais 27 dias para conhecer o próximo presidente da República. As eleições ocorrem no dia 30 de outubro.