Eleito deputado federal, Duarte diz que fará “um trabalho jamais visto” pelos acreanos

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Roberto Duarte agradeceu, nesta terça-feira (4), sua eleição para deputado federal. Foram mais de 14 mil votos recebidos.

“O momento é só de gratidão e dizer que minha responsabilidade é maior. No momento da apuração passa um filme na cabeça, agora imagine na de quem com 99,07% das urnas apuradas ainda estava no risco de não ser eleito, mas quanto mais suado, mais difícil, mais a gente dá valor, e eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho jamais visto em Brasília”, disse.

O candidato parabenizou os colegas reeleitos e aqueles que, mesmo com uma votação expressiva, não conseguiram um resultado positivo por conta quociente eleitoral.

Duarte pediu votos para Bolsonaro no segundo turno: “Agora precisamos fazer a nível do Brasil o que fizemos no Acre, que é tirar o PT totalmente do poder”.