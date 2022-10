Eleitor cola teclas de números 1 e 3 para impedir votos em Lula

Em Jundiai, interior de São Paulo, um eleitor será investigado pela Polícia Federal por suspeita de ter usado cola plastica em uma urna de votação.

O eleitor usou uma cola instantânea para colar as teclas de número 1 e 3 da urna. Ação ao que informados por mesadrios do da sessão 170 da Escola Professor João Batista Curado, foi para impedir votos no candidato Lula.

Ação aconteceu logo no início da manhã deste domingo de votação pelo horário das 9h30