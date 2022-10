Eleitor de Lula se revolta com bolsonaristas no Acre: “Estado imundo, só tem idiota”

Um homem identificado como Elio Moreira está revoltado com o resultado das eleições presidenciais no Acre, onde o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, teve cerca de 62% dos votos.

Em um vídeo que viralizou em grupos de WhatsApp, o homem diz que no Acre só tem “idiota e vagabundo”. Ele quer vender sua casa para ir embora para o Nordeste.

“O que me deixa revoltado é que os que votaram no Bolsonaro, passam fome e não tem condição de comprar o lugar que eu vivo. Eu tenho uma casa até bonita, se fosse pelo menos bolsonarista rico para comprar. Aí eu sou obrigado a conviver entre ratos de esgoto. Eu queria ir embora para esses estados do Nordeste que me deixou orgulhoso de saber que lá tem ser humano, tem gente”, diz.

Assista: