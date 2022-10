Eleitor denúncia que urna eletrônica travou na hora de seu voto no AC; TRE se pronuncia

Um eleitor do Acre está denunciando, em vídeo postado em redes sociais que não conseguiu votar porque, na hora em que começou a digitar os números de seus candidatos a urna eletrônica travou. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre ( TRE-AC) se pronunciou sobre o assunto, por meio de nota.

De acordo com a nota com base na ata da seção eleitoral, o mesário simplesmente impediu que o eleitor continuasse o procedimento. “Atitude em desacordo com a orientação repassada no treinamento”, disse o TRE. “Este procedimento somente deve ser realizado quando o eleitor não consegue concluir a votação, o que parece não ser o caso. O mesário deveria ter desligada a urna iniciado reinicialização da urna, conforme orientação do TRE-AC, permitindo ao eleitor recomeçar a votação”, acrescentou a nota.