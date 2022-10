Eleitores são autuados por tirar foto durante votação

Seis eleitores foram autuados por tirar fotos no momento do voto em Goiás, neste segundo turno das Eleições 2022. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), neste domingo (30/10). No estado, a escolha do voto se dá apenas para presidente da República, já que o governador Ronaldo Caiado (UB), foi reeleito no primeiro turno.

O relatório do TRE-GO foi divulgado às 10h. De acordo com o major da Polícia Militar de Goiás, Dalbian Guimarães Rodrigues, que também participou da coletivas, as pessoas autuadas não foram presas. Todos assinaram termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e foram liberados.