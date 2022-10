Eleitores têm poucas horas para baixar o e-Título até que o download seja bloqueado

Duas ferramentas importantíssimas estão disponíveis aos eleitores no pleito de 2022. Os aplicativos Pardal e e-Título, podem ser baixados nas lojas de aplicativos dos smartphones dos brasileiros, mas este último só poderá ser baixado até este Sábado (1º), véspera das eleições.

Criado pela Justiça Eleitoral em 2014, o Pardal tem o objetivo de receber as denúncias da sociedade sobre as irregularidades cometidas nas campanhas eleitorais. Desta forma, busca facilitar a apuração dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos para atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral.

O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Play e ainda em formulário nos Portais da Justiça Eleitoral.

Já o aplicativo e-Título, criado em 2018 pela Justiça Eleitoral, está disponível para download gratuito nas versões para Android ou iOS, mas só é possível baixá-lo até este sábado (1º), véspera do primeiro turno das Eleições de 2022.

A medida foi tomada neste ano, por conta da instabilidade relatada pelos eleitores no momento de baixar a ferramenta nas eleições de 2020, visto que muitas pessoas deixaram para fazer o download de última hora.