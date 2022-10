Elenco de Cheias de Charme se reúne para filme das Empreguetes

O filme das Empreguetes está saindo do forno. Taís Araújo, Isabelle Drummond e Leandra Leal voltaram a se encontrar para discutir o longa-metragem inspirado na novela Cheias de Charme, e desta vez se uniram a Claudia Abreu, a Chayene da trama das sete.

Nas redes sociais, entretanto, as atrizes pregaram cautela e não cravaram a realização do filme, que seria estrelado pelas empregadas domésticas que viraram artistas na novela produzida em 2012 pela Globo.

“Vocês já sabem o que significa essa reunião, né?!”, escreveu Leandra Leal no Instagram. “Time lindo reunido pela volta das Empreguetes! Quem aí está ansioso para ver essa turma nas telas de novo? Torçam aí, que a gente trabalha aqui!”, comentou Isabelle Drummond.

“A gente segue no desejo e no trabalho para acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores… Meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história com vocês!”, escreveu Taís Araújo em uma foto ao lado do elenco.