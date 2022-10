Acumulado de chuvas em Rio Branco já ultrapassou o previsto para todo o mês

O pesquisador em meteorologia, Davi Friale, afirmou em seu site O Tempo Aqui que as chuvas nos primeiros 13 dias de outubro já superaram todo o acumulado previsto para o mês inteiro em Rio Branco.

“Em Rio Branco, já choveu nestes primeiros 13 dias de outubro, 165,9mm, ou seja, 5,4% acima da média mensal que é 157,4mm, conforme o período coletado entre 1961 e 2020, pelo Instituto Nacional de Meteorologia”, escreveu.

O pesquisador alertou ainda que até o fim deste mês, a previsão é de chuvas diárias, “mesmo que de forma passageira e pontual”, disse.

Para a próxima semana, Friale prevê a ocorrência de chuvas intensas entre segunda-feira e terça-feira e entre sexta-feira e sábado.

“Portanto, já não haverá, com frequência, calor excessivo, porém, o tempo ficará abafado devido à elevada umidade do ar. Os temporais também diminuem, mas poderão ocorrer de forma isolada. As temperaturas máximas, em média, estarão, no restante deste mês, oscilando entre 29 e 33ºC, enquanto as mínimas, entre 21 e 24ºC, salvo um ou outro dia, quando poderão ocorrer registros um pouco acima ou abaixo destas médias”, finalizou.