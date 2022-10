Em grande encontro com membros do Congresso, Mailza reafirma compromisso com Bolsonaro

A senadora e vice-governadora eleita, Mailza (PP-AC), participou de um café da manhã com líderes políticos, atuais e eleitos, para discutir as eleições presidenciais, que teve decisão adiada para segundo turno.

Sempre fiel ao povo do Acre e as pautas do Governo Federal, Mailza esteve presente do evento, que contou também com a presença de representantes da bancada acreana, da atual legislatura e eleitos para o próximo pleito.

Durante o evento, Mailza trocou palavras com membros do Congresso, com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e reiterou apoio a Bolsonaro.

“Bolsonaro defende a família, os valores cristãos, destinou recursos, e esteve presente no Acre, nos momentos que nosso povo mais precisou. Eu, Gladson, e grandes nomes que representam nosso povo no Congresso apoiamos esse projeto”.

Confira algumas fotos do evento: