Em jogo de golaços e polêmica, Flamengo vence o Santos no Maracanã

No seu último compromisso antes da final da Libertadores, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 no Maracanã, com direito a bonitos gols e muita reclamação sobre arbitragem por parte do Peixe. Pedro, Marinho e Arrascaeta fizeram os gols do Fla, com Alex e Carabajal descontando para o time santista na partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Quase 45 mil torcedores compareceram ao estádio.Muita reclamação

O lance capital da partida, motivo de muita reclamação por parte do Santos, seu deu nos acréscimos do primeiro tempo: um pênalti não marcado de Matheuzinho em cima de Camacho (veja no vídeo abaixo). Na opinião de Sandro Meira Ricci, comentarista da Central do Apito, o pênalti foi claro. O problema é que, logo na sequência, o Flamengo armou o ataque que terminou no gol de Pedro, o primeiro da partida. Protesto Por causa do lance, em forma de protesto, os jogadores do Santos não concederam entrevista ao fim da partida, tampouco o técnico Orlando Ribeiro compareceu à coletiva. O clube publicou uma carta aberta em seu perfil nas redes sociais destinada a Ednaldo Rodriges, presidente da CBF, e Wilson Seneme, diretor de arbitragem. Na sequência, a CBF anunciou o afastamento dos envolvidos no lance. Carta aberta aos senhores Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme pic.twitter.com/GNIg3RHsL2 — Santos FC (@SantosFC) October 26, 2022 Noite de golaços Além da polêmica de arbitragem, o jogo no Maracanã foi marcado por bonitos gols. A começar pelo de Pedro, de letra. Arrascaeta, com frieza e categoria, fez um golaço (o terceiro do Flamengo no jogo). E Carabajal, já no apagar das luzes, descontou para o Peixe numa linda trama de ataque finalizada com um chute no cantinho de Diego Alves. Indefensável! Classificação Essa foi a quarta vitória consecutiva do Flamengo no Brasileirão. Com o resultado, o time comandado por Dorivbal Junior foi aos 61 pontos e pulou momentaneamente para a vice-liderança – o Inter, que também tem 61, joga nesta quarta. Ainda que mínimas, o Fla ainda tem chances matemáticas de título. O líder Palmeiras também venceu nesta terça e foi a 74 pontos, a quatro rodadas do fim da competição. Veja a classificação completa clicando AQUI. Voz da Torcida Público e renda 42.527 pagantes. 44.679 presentes. Renda: R$ 1.597.301. Sábado tem final O Flamengo viaja na manhã desta quarta-feira para Guayaquil, no Equador, onde vai enfrentar no próximo sábado o Athletico pela grande final da Libertadores. O jogo terá bola rolando às 17h (de Brasília). Próxima rodada As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão na quarta-feira da semana que vem. Às 19h (de Brasília), o Santos visita o Atlético Goianiense, em Goiânia. Às 21h30, é a vez de o Flamengo receber o Corinthians no Maracanã.