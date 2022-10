Em Las Vegas, Rayssa Leal tenta manter hegemonia no Mundial de Skate

Neste sábado (8/10), o Brasil terá três representantes na grande final do Mundial de Skate Street. Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto representarão o país na etapa de Las Vegas. As três garantiram as vagas depois de passarem pelas qualificatórias disputadas nessa sexta (7/10), Agora, brigam pelo título contra três skatistas japonesas e uma australiana de apenas 12 anos. Para Rayssa, a chance é de vencer a 3ª etapa consecutiva em 2022.

Rayssa venceu as outras duas etapas do Street League Skateboarding, principal torneio da modalidade, disputadas em Jacksonville e em Seattle. Com manobras na última volta, a jovem de 13 anos desbancou a veterana conterrânea Pâmela e a japonesa Yumeka Oda.

As duas estarão mais uma vez na briga pelo troféu. Mas a surpresa desta etapa ficou com Chloe Covell, australiana de apenas 12 anos que garantiu a 2ª maior nota da disputa da qualificatória e está no páreo pelo campeonato mais importante do skate street.

A brasileira Rayssa Leal, por sua vez, mostrou o motivo de mais uma vez ser a favorita ao título. Com uma somatória de 19,7, ela garantiu a maior pontuação do dia e terminou em 1º. Pâmela terminou na 3ª posição, com 17,5. A skatista paulista tomou um susto após bater o joelho em uma das voltas e preocupou torcedores, mas estará na disputa deste sábado.

As skatistas entrarão em cena às 17h para brigar pelo troféu. Vale lembrar que essa será a última etapa antes da grande final, marcada para acontecer nos dias 5 e 6 de novembro no Rio de Janeiro.