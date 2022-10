Em Miami, Lívia Andrade surge posa com peça minimalista e exibe corpão

Lívia Andrade atiçou os seus seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques bem à vontade durante a sua viagem para Miami, nos Estados Unidos. A apresentadora que sempre rouba a cena com as suas postagens toda produzida e até mesmo ousadas, surgiu renovando o bronzeado na piscina e mostrou o seu corpão espetacular.

Em sua conta do Instagram, Lívia Andrade apareceu em frente a piscina usando um vestido totalmente transparente e um biquíni minúsculo preto, onde deixou todas as curvas do seu corpo em destaque. Em uma segunda foto, a apresentadora surgiu de costas e mostrou o volume impressionante do seu bumbum.

BumDia!!!”, escreveu ela na legenda da postagem, que foi contemplada com mais de 145 mil curtidas. Acumulando mais de 10 milhões de seguidores, a famosa foi bastante elogiada através dos comentários da publicação.

“Está uma gata belíssima, sou muito fã de você”, escreveu um fã da famosa. “Que coisa mais linda”, comentou outro. “Simplesmente perfeita”, disse um rapaz. “É a mulher mais linda que conheço”, elogiou um internauta. “Que mulher perfeita é muito gata”, disse um admirador.

Desmentiu boatos

Nas últimas semanas, a apresentadora Lívia Andrade precisou recorrer as suas redes sociais após boatos sobre a sua vida profissional. Através dos stories do seu Instagram, a loira desmentiu rumores de que ela tinha sido demitida do Domingão com Huck após ausência no dominical da TV Globo.

Clique aqui e aperte o botão Seguir para você ser o primeiro a receber as últimas informações sobre este assunto no seu celular!

Peça fixa no elenco do quadro “Acredite em Quem Quiser”, ao lado do Padre Fábio de Melo e Déa Lucia, a apresentadora negou que havia sido mandada embora e afirmou que está mais que confirmada para o ano de 2023.

“Oi, gente! Acabei de chegar, por isso não estou no ‘Domingão’, não consegui voltar a tempo, mas logo mais a gente vai se ver para a tristeza de muitas jornalistas maldosas. Sua bola de cristal está com defeito, amor, manda arrumar. Para sua tristeza, 2023 na Globo”, escreveu ela.

“Vocês ainda não aprenderam que não dá para confiar em tudo que dizem por aí? Compre suas caixas de lencinho, porque o choro é livre”, rebateu ela.