Em momento de descontração, onça-pintada e filhote trocam carinhos; veja vídeo

“Por mais que elas não tenham chegado a ter um confronto físico, elas estavam rosnando uma para outra, mas acabaram se alimentando da mesma carcaça. Então, varia muito da situação, se tem muita comida, pouca comida, o que as onças estão fazendo, se elas só estão andando de um lado para o outro”, comenta o profissional.

Paschoal ainda destaca que se a fêmea já estiver com um novo filhote, pode ser que a situação não seja tão amigável. “Se mãe e filhote se encontrem na natureza, pode ser que se tenha uma interação agressiva, pode ser que não. Se for uma mãe com o filhote, tem chance dela ficar mais agressiva quando a filha que já desgarrou”, explica.

A Fera é uma onça-pintada bastante conhecida pelos profissionais da Organização Não Governamental (ONG) Onçafari, que atua no Refúgio Ecológico Caiman. A onça foi a primeira a ser reintroduzida com sucesso no Pantanal, juntamente com sua irmã, Isa, de acordo com a ONG.