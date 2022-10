Em período crítico, Saneacre de Sena pede que moradores evitem desperdício de água

O representante da Saneacre em Sena Madureira, irmão João Rodrigues, utilizou a imprensa nesta manhã de terça-feira (4), para fazer um apelo à população no sentido de não desperdiçar água. Ele chama a atenção para o período crítico da seca nessa época do ano.

A Saneacre mantém sua captação de água exclusivamente no rio Iaco. Nesse período, o rio está muito seco e dificulta a captação. “Estamos vivenciando o forte do verão, onde o consumo de água aumenta consideravelmente. Muitos poços estão secando, então praticamente toda a demanda de água fica a cargo da Saneacre. Peço, de maneira encarecida, que a população nos ajude no sentido de não desperdiçar o líquido precioso”, comentou.

Em alguns casos é possível verificar moradores lavando carros ou até mesmo deixando o registro ligado após encher seus reservatórios. “É preciso usar a água de maneira racional. Água da Saneacre não é pra lavar rua. Nesse momento crítico, esperamos contar com o apoio dos moradores”, salientou.

Nesta terça-feira (4), segundo dados da Defesa Civil Municipal, o nível do rio Iaco amanheceu em 63 centímetros.