Em que as TVs dos EUA e Europa podem contribuir para melhorar nossos debates?

Desde quando o mundo é mundo, aquilo que é bom é adotado e serve de inspiração, sem problema algum. No caso dos debates, todo mundo já sabe que os engessados formatos já deram o que tinha que dar.

Com uma fórmula batida, os atuais formatos provam que definitivamente chegaram ao seu prazo de validade quando, ainda assim, apresentam problemas, como os vistos aqui no Acre. Inovação já.

O respiro para esse tipo de programa, que é importante na formação de opinião e desejo de voto no eleitorado, pode começar no formato que a Band levou à cadeia nacional: a fórmula do banco de minutos. No primeiro turno, houveram alguns problemas técnicos. No segundo, o formato encaixou perfeitamente e a novidade foi aprovada.

Mas o que foi novidade na imprensa nacional já havia sido testado localmente. O colunista de TV Flávio Ricco, do R7, revelou que a TV Cidade, afiliada Record de Fortaleza, andou pesquisando o que as TVs americana e europeia trazem de novo e experimentaram a novidade, pela primeira vez, por aqui.

Que continue assim.

Mudanças

Procon, Sesacre, Assistência Social, Casa Civil e Sepa: esses foram alguns órgãos que sofreram mudanças, no Diário Oficial de quarta-feira (19). A transição ainda nem começou.

Pegou fogo

Sessão da Aleac de quarta-feira (19) pegou fogo. É complicado quando as discussões ultrapassam os limites do respeito, é preciso ter cuidado.

BR-364

Nos bastidores, muito se fala sobre a BR-364 ser um gargalo das gestões e gerar dor de cabeça aos políticos. Não há maior prejudicado que o usuário da via, a população. Os líderes políticos têm por obrigação brigar por melhores condições.

Deixou

João Dória, após um relacionamento conturbado com o PSDB, deixou o partido. No Acre, prevejo mudanças.

Não sou bobo

Já vejo na imprensa alguns líderes políticos usando e abusando da limpeza de imagem, mas o que realmente importa, definitivamente, não passa despercebido. Nem do povo, nem dos membros de partido. Não sou bobo.

Sol com a peneira

Muitos desses líderes saíram dessas eleições maiores e outros, bem menores. Não dá para tapar o sol com a peneira.

Luiz Gonzaga

A partir de agora, com mandato renovado, sem grandes aportes do partido durante campanha, e em vistas de se tornar o presidente da Aleac, quem aumenta o peso da voz dentro da legenda é o deputado Luiz Gonzaga.

Emerson Jarude

Existe, nos bastidores, uma campanha em prol da queimação da imagem de Emerson Jarude, deputado eleito com excelente votação e cotado como possível próximo presidente do MDB.

Não precisa

Nós sabemos quem age dessa forma. O Acre é terra de muro baixo. Tá tudo ok querer postular-se à presidência do partido, mas quem concorre à altura não precisa se submeter a determinadas coisas. Não precisa.

PSD

Essa situação envolvendo o PSD já se estende de dias e rende muito. Isso é fato. Agora, será que essa questão está longe de se resolver? Fato também!

Bate-rebate

– Cadmiel Bonfim e Minoru Kinpara manifestam algum interesse na Prefeitura de Rio Branco.

– Só tem um problema: até aqui, ambos são filiados do PSDB.

– “Acho que vou colocar meu nome como pré-candidato a prefeito também”. De outro membro do PSDB.

– Alguém vai ter que desistir da ideia ou trocar de partido. A pergunta que não quer calar: quem?

– Sobre a votação do Minoru Kinpara, méritos dele. Votação merecida, em que pese o partido não ter dado chapa para ele.

– Três candidatos entraram tirando votações bem menores que Minoru, que foi na casa dos 19 mil. O ninho tucano não fez seu dever de casa e isso é indiscutível.

– Pensar que o partido já foi um grande protagonista, aqui e lá fora…

– Bocalom e Gladson encontraram-se e tudo indica que fizeram as pazes.

– Fontes afirmam que o assunto Eleições 2024 não veio à tona. O que prevaleceu foi o aqui-agora.

– Com o gesto de maturidade, todos saem ganhando. População principalmente.