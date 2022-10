Em Rio Branco, 40 bairros já possuem sinal 5G; confira lista completa

A tecnologia 5G chegou em Rio Branco na última quinta-feira (6). As operadoras TIM, Claro e Vivo estão fazendo a distribuição do sinal na capital acreana que foi uma das últimas no país a receber o 5G.

Até o final de novembro, serão instalads 15 estações de transmissão na capital, mas a maioria das antenas que já estão instaladas em Rio Branco já possui contatibilidade de propagação do novo sinal e não será necessário a troca do chip nos celulares compatíveis. Confira aqui os modelos compatíveis.