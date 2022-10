Poucos minutos antes do início da partida entre Flamengo e Athletico-PR, que disputam a Glória Eterna, com a taça da Libertadores, neste sábado (29), diversos flamenguistas se reúnem em bares e restaurantes de Rio Branco para acompanhar a partida.

A torcida organizada do Flamengo no Acre, a AcreFlanáticos, se reúne no Maison Borges Eventos.

Confira fotos:

Maison Borges Eventos

Bar da Piscina AABB

Recanto Food&Beer