Em Sena, mais de 100 novas famílias são inseridas no Auxílio Brasil; veja calendário

O Governo Federal confirmou nesta semana a inserção de mais 101 famílias de Sena Madureira no programa Auxílio Brasil, cujo pagamento mensal aos beneficiários é no valor de R$ 600. A lista dos novos contemplados já se encontra na Secretaria Municipal de Cidadania, sendo que todos irão receber no pagamento desse mês, que começa no dia 11.

De acordo com Emanuel Araújo, coordenador do Auxílio Brasil, em Sena, o programa de transferência de renda atende atualmente mais de 9.300 famílias somente em Sena Madureira, o que representa uma injeção na economia de mais de R$ 5 milhões por mês.

“Com grata satisfação, anunciamos que mais 101 famílias foram aprovadas e já passam a receber o auxílio. Aqui na secretaria de cidadania, a gente faz o cadastro dos moradores e quem define os contemplados é o governo federal”, enfatizou.

Em outubro, o Governo Federal antecipou o pagamento aos beneficiários. A verba é liberada de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Confira o cronograma:

Final do NIS 1: Pagamento no dia 11

2: Pagamento no dia 13

3: Pagamento no dia 14

4: Pagamento no dia 17

5: Pagamento no dia 18

6: Pagamento dia 19

7: Pagamento dia 20

8: Pagamento dia 21

9: Pagamento dia 24

0: Pagamento dia 25