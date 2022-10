Embarcação bate em tronco e afunda no Rio Juruá; nível baixo do rio facilitou resgate

Uma embarcação que descia o Rio Juruá de Porto Walter com destino a Cruzeiro do Sul, bateu em um tronco e afundou na manhã desta quarta-feira (05). Por causa do baixo volume de água do manancial, as pessoas puderam ser resgatadas e ninguém ficou ferido.

Moradores de comunidades próximas ajudaram no resgate das pessoas que estavam na embarcação. Taine Vieira, dona do batelão, explicou ao O Juruá em Tempo, que realiza a mesma rota semanalmente, porém a seca do Rio Juruá atrapalha a navegação.

“Além dos bancos de areia, tem muito tronco e um deles furou o casco. Os moradores ajudaram a tirar as pessoas e o prejuízo é só do casco do barco mesmo”, contou.