Empresa vende voo que não existe e mais torcedores do Flamengo não conseguem viajar

Ex-parceira do Flamengo e responsável por comercializar pacotes de viagem para a final da Libertadores, a Outsider Tours causou mais polêmicas na madrugada. Um voo agendado para 4h não saiu, e mais torcedores não conseguiram viajar para Guayaquil.

O problema maior, na verdade, é que esse voo nunca nem existiu. A Outsider Tours não conseguiu os aviões necessários para transportar os mais de 2 mil rubro-negros que adquiriram pacotes, e alguns dos horários marcados nem sequer tinha previsão de ter aeronaves para voar para o Equador.

Mesmo quem estava realocado e tinha horário agendado foi impedido de fazer check-ins. Em outro momento, 11 pessoas, incluindo José Aldo, ex-campeão do UFC, foram barrados em um voo, mesmo com pacote comprado e horário realocado. As aeronaves não comportavam nem mesmo as pessoas que precisaram ter seus horários adiados e modificados.