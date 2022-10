Empresários brasileiros ganham prêmio internacional e homenageiam o Acre

A 6W Seguros tem sede em Minas Gerais e possui escritórios em São Paulo, Santa Catarina e no Acre. Os proprietários Fernando Kennedy e Afonso Santiago, são sócios a sete anos e atuam a mais de 17 anos no mercado financeiro. Os dois são do Sudeste brasileiro e já atuam no Acre a mais de três anos.

Com um leque amplo de produtos e serviços como planejamento sucessório, blindagem patrimonial e seguros para diversos necessidades, a corretora trouxe para o mercado acreano produtos internacionais de primeira linha, com conceitos e aplicabilidades inovadoras.

O carro chefe é o produto de uma multinacional americana que atua na parte de seguro em vida resgatável, produto esse que protege o cliente em vida e ao mesmo tempo forma uma reserva financeira que pode ser resgatada no futuro.

“Nós investimos muito em conhecimento, buscamos estar sempre um passo a frente do mercado para oferecer aos nossos clientes o que há de melhor. Eu e meu sócio possuímos especializações especificas que nos permitem trabalhar com produtos nacionais e internacionais, nos colocando entre os profissionais de referência no mercado brasileiro”, explicou Afonso Santiago.

O especialista em seguro Fernando Kennedy contou que a 6W foi contemplada com uma premiação internacional pela qualidade e volume de negócios do escritório, e que fizeram questão de homenagear o estado acreano levando a bandeira e o nome do Acre para Chicago nos Estados Unidos. “Muito desse resultado veio daqui, temos muito orgulho disso. Essa foi uma forma da gente agradecer ao povo acreano que nos acolheu tão bem. Mais do que clientes, temos amigos aqui.”, disse.

Segundo Afonso Santiago, intenção da 6W Seguros é continuar crescendo em Rio Branco e começar a atuar em Cruzeiro do Sul.