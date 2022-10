Equipe do CRAS realiza higienização da casa de acreana com quase 200 quilos e mostra antes e depois; confira

Esta semana você acompanhou aqui no ContilNet a história da dona de casa Alcione da Cruz Lima, que passando por dificuldades físicas e financeiras, sensibilizou a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, onde mora.

Pesando cerca de 200 quilos, a mulher tem como principal dificuldade a locomoção para tarefas que parecem simples no dia a dia para a maioria das pessoas como tomar banho, fazer suas necessidades fisiológicas sozinha, levantar-se da cama, alimentar-se ou mesmo se movimentar, mesmo dentro de sua própria casa. Ela recebe cuidados constantes do esposo e da filha do casal de 17 anos.

A equipe do CRAS iniciou uma campanha para arrecadar doações e realizar uma ação de solidariedade que se concluiu nesta sexta-feira (30), com uma ação voluntária onde foi feita a higienização da casa de Alcione.

“Hoje realizamos uma atividade atípica a que fazemos todos os dias na nossa unidade, a higienização na residência de uma das nossas usuárias, que dentre várias comorbidades está a obesidade. E não, não foi assistencialismo, favor ou tampouco pena, foi amor, respeito e empatia! Foi o início de um novo caminhar! Setembro amarelo vai muito além de falar, e a equipe do Centro de Referência- CRAS Cidade do Povo entendeu a necessidade dessa ação, promovendo uma melhor qualidade de vida à família”, disse nota da equipe.

Confira as fotos do antes e depois: