Equipe do Ifac vence a Maratona de Programação

A Universidade Federal do Acre (Ufac) sediou no último sábado (8) a primeira fase da Maratona de Programação. Durante cinco horas de competição, oito times compostos por estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) e da Ufac competiram para resolver 14 problemas de computação nas linguagens de programação C/C++, Java, Python ou Kotlin.

A equipe Last Dance, composta pelos estudantes Luís Antônio Santiago, Igor Maia, Jardesson Mendes e Anderson Ferreira, do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet do Campus Rio Branco do Ifac, foi a vencedora da competição. Luiz Antônio comentou que “a experiência de participar da Maratona de Programação em 2022 foi muito positiva e agregou muito ao currículo, principalmente pelo desafio de lidar com conteúdos que não são aprofundados nas disciplinas, como grafos e estruturas de dados complexas”. O professor do Ifac e técnico da equipe vencedora, Victor Vieira, destacou a importância da conquista para o Ifac: “Temos participado da Maratona de Programação desde que o curso de Sistemas para Internet foi criado e é muito gratificante ver o resultado do trabalho de todo o corpo docente e discente da área de computação”.