Escola SESI/AC recebe reconhecimento internacional da Microsoft

No último dia 16 de setembro de 2022, o Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI/AC foi reconhecido como Showcase pela Microsoft. O título é fruto do comprometimento e dedicação dos professores no uso das ferramentas tecnológicas da Microsoft, desde os aplicativos Sway, Forms, Teams, Minecraft for Education, OneNote, Onedrive, bem como o Teams, utilizado para as aulas remotas durante a pandemia.

O reconhecimento internacional marca a história do SESI, pois, segundo o Departamento Nacional, a Escola SESI/AC é apenas a sexta da Rede SESI em todo o Brasil a receber o importante título.

“Com essa proposta exitosa, foi possível envolver os alunos para realizarem atividades colaborativas e desenvolverem habilidades necessárias nos dias de hoje e no futuro, que farão diferença em suas formações, tornando-os protagonistas de suas histórias”, afirma a diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo.

Durante os meses de abril a junho, a interlocutora da Educação Tecnológica, Susana Lima, dedicou-se a compilar os materiais necessários para certificação, coletando registros juntamente aos professores, das atividades realizadas em sala de aula com o uso das ferramentas do Office 365. “Foi um trabalho desafiador, visto que a Microsoft é criteriosa na avaliação do material enviado para efetivação do reconhecimento internacional”, destaca a professora.

A Escola SESI iniciou em 2018 a inserção das tecnologias educacionais através do Office 365 como ferramenta de apoio utilizada como forma de melhorar o impacto positivo da tecnologia digital, além de concomitantemente proporcionar espaços físicos de aprendizagem mais flexíveis, colaborativos, equitativos, saudáveis e inspiradores.

“Estamos extremamente felizes por agora fazermos parte de uma comunidade global exclusiva, reconhecida e celebrada pela transformação educacional que inclui visão e inovação no ensino, aprendizagem e preparação dos alunos para o futuro. Parabenizamos cada um dos envolvidos nessa conquista, professores, alunos e toda a comunidade escolar”, ressalta Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação do SESI.