Projeto do vereador Pantico garante café da manhã para alunos em escolas de Sena

O Prefeito Mazinho Serafim (União Brasil) sancionou o projeto de lei de autoria do vereador Pantico que acrescenta mais uma refeição à alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino.

O Projeto Café da Manhã na Escola foi aprovado pela Câmara Municipal e, com ele em prática, as escolas abrirão as portas às 6h30, dando 30 minutos para que os alunos tomem o café da manhã antes de entrar na sala de aula para estudar, às 7h.

O texto da lei estabelece que o café da manhã a ser oferecido aos alunos obedecerá às diretrizes de nutricionistas, constando os itens mínimos, como café, leite, pão, bolacha, biscoito, ovo, mingal, sucos regionais e frutas.

Para ter direito à refeição, o aluno terá que aderir ao programa por meio de um cadastro prévio, a partir disso, receberá todos os meses a quantidade de tickets, coincidindo com o número de dias letivos mensal.

“Por se tratar de um programa de cunho social e objetivando incentivar o voluntariado e doações, fica autorizado a Secretaria Municipal de Educação a receber doações de pessoas físicas e jurídicas para o desenvolvimento do programa”, diz trecho.

“O projeto foi feito tendo como base as constatações científicas que o café da manhã, como refeição principal do dia, aumenta a capacidade intelectual e a atenção, melhorando a absorção de ideias. É de conhecimento de todos que muitas crianças vêm para a escola sem fazer a primeira refeição do dia, o que prejudica substancialmente a sua capacidade de aprendizagem, além de implicar em seu no comportamento, no ânimo, na concentração em aulas e maior rendimento. Esta iniciativa é necessária a fim de melhorar as condições de aprendizado dos alunos, principalmente, considerando que muitos pais iniciam sua jornada de trabalho muito cedo. Além disso, a instituição do Programa café da manhã na escola será mais um estímulo oferecido aos alunos para o acesso e permanência na escola”, justifica o vereador Pantico.