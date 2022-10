Escondido em matagal, homem ataca e mata menina de 12 anos a facadas em comunidade indígena

O Polícia Militar está em busca do autor do crime. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem estava com uma faca em mãos, escondido no mato. Outras duas vítimas foram feridas e sobreviveram.

Segundo o BO, a vítima voltava para casa com duas pessoas – um homem e uma jovem de 20 anos. No meio do caminho, no entanto, o suspeito saiu do matagal com a faca e atacou os três.