Especialistas preveem bons números para o comércio no último trimestre de 2022

Desde que a vacina contra Covid-19 permitiu a volta gradativa do comércio, há um esforço árduo para que os setores voltem aos parâmetros pré-pandêmicos. O final do ano é o cenário ideal para incentivar o consumo e retomar esses antigos patamares, pois, normalmente, já é um período intenso para o varejo por conta das festividades.

Porém, o último trimestre de 2022 promete ser mais lucrativo do que o mesmo período em outros anos, por conta de outros eventos que movimentam o comércio, como a Copa do Mundo do Catar. A expectativa da Associação Brasileira do Varejo (ABV) é um aumento de 12% nas vendas do segundo semestre deste ano.

O crescimento ainda é lento, mas é um alívio para os comerciantes diante do aumento dos juros e da inflação. No Brasil, 64,25 milhões de pessoas estão endividadas, segundo o CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Portanto, apesar das datas que estimulam o comércio, as empresas deverão investir em campanhas para atrair o público.

Confira uma previsão mais profunda do comércio para o último trimestre de 2022 e quais serão os setores mais beneficiados no período.

Setores do comércio mais beneficiados no último trimestre de 2022

Depois de mais de um ano de economia estagnada por conta da pandemia de Covid-19, alguns setores foram mais afetados que outros. Logo, devem ter um crescimento maior nesse período de recuperação. Mesmo com diferentes expectativas, cada setor deve ser impactado em algum nível. Veja quais serão mais beneficiados no último trimestre de 2022.

Turismo

Antes mesmo do período de férias, 1 milhão de visitantes estrangeiros já haviam chegado no Brasil no primeiro semestre de 2022 e o setor de hotéis e restaurantes atingiu 4,4% acima do patamar pré-pandemia, segundo o Instituto Brasileiro e Geografia e Estatísticas (IBGE).

A previsão para o fim do ano é de um aumento ainda maior na quantidade de viagens, nacionais ou internacionais, visto que há o período de recesso e o pagamento do 13º salário.

Bares e restaurantes

A Copa do Mundo trará um movimento anormal para os bares e restaurantes entre novembro e dezembro, pelos jogos. Não é costume que haja um aumento tão relevante no movimento desse setor, mas a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais prevê um aumento de 30% de vagas de emprego na área para atender a demanda.

Carnes e bebidas

Além do aumento natural da produção de carne suína e aves para confraternizações de fim de ano, a carne bovina e a cerveja terão crescimento significativo em decorrência dos churrascos feitos durante os jogos da Copa.

Artigos eletrônicos e esportivos

A Black Friday será a oportunidade perfeita para os torcedores comprarem novas televisões para acompanhar a Copa do Mundo. O mesmo deve acontecer com camisas de time, bolas de futebol e artigos de decoração verde e amarelo.

E-commerce

Só no primeiro semestre deste ano, o e-commerce representou R$ 118,6 bilhões de vendas, de acordo com o relatório Webshoppers, realizado pela Ebit | Nielsen. Muitas empresas conciliarão as vendas presenciais e online para aumentar as vendas. Porém, para isso, deverão utilizar estratégias de estoque e demanda eficientes.

Quais fatores incentivarão o comércio no final de 2022?

Outubro iniciou com o período eleitoral, que movimenta bilhões em artigos de políticos e marketing. Em seguida, acontece o Dia das Crianças, Halloween, Copa do Mundo, Black Friday, Natal e Ano Novo. Logo, o comércio terá uma alta demanda, que aumentará o faturamento dos empresários e as oportunidades de emprego no varejo.

Quais são os desafios do comércio no final de 2022?

Mesmo com tantos estímulos, os lojistas enfrentarão consumidores com a conta bancária impactada e uma alta taxa de inadimplência. Além de um aumento no valor do frete e dos juros, impactando diretamente as vendas.