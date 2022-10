Esquerda traça estratégias para 2º turno e cria “Comitê de Luta – Acre com Lula”

Na tarde desta terça-feira (4), representantes de partidos de esquerda no Acre (PT, PCdoB, PV, PSOL, PCB, PCO e Rede) se reuniram para debater a agenda de campanha do ex-presidente Lula neste segundo turno das eleições presidenciais. O encontro aconteceu na sede do Partido dos Trabalhadores, em Rio Branco.

A proposta é unificar a atuação desses partidos e ampliar com a participação de sindicatos, associações, federações e outros coletivos, para criar o “Comitê de Luta – Acre com Lula”.

Os partidos ressaltam que possuem um só objetivo, por isso, estarão unidos com o propósito de derrotar Bolsonaro e o que ele representa para o País, ou seja: a fome, a miséria, o racismo, o medo e a violência.

“Lutaremos por um Brasil que cuida das pessoas, que garante comida, emprego, Saúde, Educação e vida aos brasileiros e brasileiras. Pela democracia, pela Amazônia, pelo Acre e pelo Brasil, estaremos nas ruas e na luta!”, ressaltaram os dirigentes partidários.