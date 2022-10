Estado e Prefeitura de Tarauacá trabalham na Rua Carlos Cleider Costa

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, trabalha para garantir melhorias à Rua Carlos Cleider Costa, no bairro Avelino Leal.

Os agentes técnicos têm executado serviços de recuperação de base e aplicação de asfalto CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). De acordo com o gerente da Regional Tarauacá-Envira, André Correia, foram destinadas 500 toneladas de asfalto para o município nos últimos 30 dias.

“É uma ação essencial que vem sendo desenvolvida em parceria com a prefeitura e que deve melhorar as condições de trafegabilidade dos moradores da cidade”, destacou o gerente.

Além desse trabalho na zona urbana, o órgão também tem promovido reparos nas estradas da zona rural, com envio de máquinas e equipamentos para execução dos melhoramentos.