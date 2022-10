Estado incentiva cadeia produtiva do mel de uruçu com capacitações nos municípios

Com contínuas capacitações, a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) tem recebido apoio do programa REM Acre Fase II, para que os servidores auxiliem os produtores a promover resultados positivos na produção do mel de uruçu, espécie de abelha sem ferrão, em vários municípios do estado.

A capacitação é voltada para os produtores de mel, própolis e pólen. O curso de apicultura teve a duração de 5 dias, e foi realizado na Fazenda Filipinas, em Epitaciolândia, no mês de setembro, e contou com uma área de amostra de 200 hectares.

O gestor da propriedade, Fábio Medeiros, solicitou a assistência da Sepa para ampliar a criação de abelhas sem ferrão, e iniciar com abelhas da espécie Apis Mellifera, popularmente conhecida como abelhas europeias, que possuem ferrão.

“Considero a atividade promissora para todos os servidores, assim como para o grupo de extrativistas, ribeirinhos e agricultores familiares, que poderão partilhar os saberes necessários com outros interessados na produção de mel”, afirmou a coordenadora do Setor Produtivo do Mel da Sepa, Edna Costa.

A capacitação tem 40 horas-aulas em teoria e prática, e já beneficiou cerca de 29 produtores e participantes de outras categorias. Em Rio Branco, a Sepa vai continuar trabalhando para fortalecer as cadeias produtivas no Acre, e os servidores da pasta já passaram pelos municípios de Sena Madureira, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

A cadeia do mel tem sido fortalecida com o importante apoio financeiro do Programa REM Acre Fase II. A parceria é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e Reino Unido para implementação de projetos voltados para conservação das florestas e cuidados de suas populações. A sigla REM significa REDD Early Movers, em português REDD+ para pioneiros.