Estado realiza mutirão para emissão de RG de apenados do presídio de Cruzeiro do Sul

Como parte do processo de ressocialização dos reeducandos, nesta quinta-feira, 13, no município de Cruzeiro do Sul, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizou um levantamento dos apenados que estavam sem o documento de identificação (RG). Com isso, a Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em parceira com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Instituto de Identificação e Promotoria do município realizaram um mutirão para a emissão da nova Carteira de Identidade.

O projeto social é uma maneira de reintegrar o reeducando à sociedade, principalmente, para aquele que não tem o documento ou que o tenha perdido. A ação foi desenvolvida com o auxílio do serviço social do Estado, que trabalha de forma integrada para garantir o acesso e o atendimento aos direitos sociais.

Para a efetivação dessa ação, o Estado acionou os cartórios de Registro Civil de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e o de Ipixuna (AM). Os municípios apresentam a maior demanda nesta ação.

Alcance da cidadania

O trabalho contínuo da equipe de assistência social auxilia o apenado a ser reintegrado ao ambiente social. É em virtude da emissão do RG, e de outras ações sociais que se torna possível o acesso aos direitos e garantias, como a inserção no mercado de trabalho.

“Considero de grande importância esta ação, já que alguns dos apenados chegam no presídio sem a segunda via do RG, e quando eles cumprem a pena e vão para o convívio social, eles possuem uma dificuldade para conseguir um emprego. Por isso, esse projeto auxilia no processo de reintegração social”, destacou o diretor da unidade penitenciária, Manoel Neri da Silva, Elves Barros.