Estudante de 11 anos da periferia de Sena vai representar o Acre em concurso nacional

Estudantes, professores, funcionários e equipe Gestora da Escola estadual Raimundo Magalhães, em Sena Madureira, estão em clima de comemoração. É que uma aluna da referida escola, de apenas 11 anos de idade, ficou em 1º lugar em um concurso do Ministério Público do Trabalho (MPT) e irá representar o Acre a nível Nacional.

Com o apoio da Escola, Luiara Sousa do Nascimento, 11 anos, se inscreveu no concurso na modalidade poesia. Sua produção foi sobre o trabalho infantil e concorreu com estudantes de pelo menos 15 escolas do Acre.

Atuando há 20 anos na escola Raimundo Magalhães, o professor Carlos Alberto disse que a alegria é imensa, ainda mais porque a unidade de ensino fica no Segundo Distrito de Sena Madureira, região tida como periférica. “Para nós é um grande privilégio ter uma aluna daqui alcançando tão importante conquista. Nos motiva a continuar cada vez mais incentivando os nossos estudantes. Parabéns, Luiara e a todos dessa unidade de ensino”, comentou.

A professora Rosângela Alcântara, coordenadora pedagógica da escola Raimundo Magalhães, também discorreu sobre o importante momento: “Estamos vivenciando um momento ímpar em nossa Escola. Com grata satisfação tomamos conhecimento do resultado do concurso e, desde já, parabenizamos a nossa estudante Luiara por essa vitória. Com certeza, estará nos representando muito bem na próxima etapa que é a nacional”, salientou.

Confira a produção do poema de Luiara Sousa, campeã do concurso do MPT no Acre:

Trabalho infantil nem pensar

Trabalho infantil não é para criança

Criança não pode trabalhar

O tempo delas é estudar

Brincar e se divertir

E na escola se dedicar

Para sua vida mudar

O Brasil precisa mudar isso

A exploração das crianças tem que acabar

E para isso mudar

É preciso saber bem em quem votar

Para que as coisas possam melhorar

Pela vidas das crianças

Temos que lutar

E se for preciso vou à rua protestar

Para o trabalho infantil acabar

O trabalho forçado não é recompensado

Diga não a essa humilhação

Já está na hora de parar

E todas as crianças do mundo salvar

Nunca deixe uma criança trabalhar