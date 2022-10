“Eu fiquei grande depois dessa eleição”, diz Lene Petecão sobre disputa

A vereadora Lene Petecão (PSD) usou seu discurso na Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (4) para agradecer os votos recebidos na sua candidatura à deputada federal neste último pleito. Lene teve 3.270 votos.

“Se para homens não foi fácil, imagina para mulheres. Eu encarei e enfrentei os desafios de frente e me sinto honrada, pois não é fácil confrontar o derrame de dinheiro que teve aqui em Rio Branco. Quantas malas foram apreendidas. Eu fiquei grande depois dessa eleição. Foi a primeira vez que enfrentei um desafio maior a convite do PSD nacional e poderia ter ido para deputada estadual com chances reais de ser eleita, mas encarei um desafio maior e meu coração está muito alegre pela forma que fui recebida pelas pessoas, pois eu sou uma vereadora de resultados e elas conhecem meu trabalho”, destacou.

Lene aproveitou para parabenizar os colegas de parlamento Adailton Cruz, Emerson Jarude e Michele Melo, que foram eleitos para a Assembleia Legislativa.