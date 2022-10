Evento com Michelle Bolsonaro no Acre acontece na próxima terça; saiba detalhes

O evento com a primeira-dama Michelle Bolsonaro no Acre já tem data, hora e local. Segundo divulgado pela jornalista Mirla Miranda, irmã do senador eleito Alan Rick (União Brasil) que é o coordenador da campanha de Bolsonaro no Acre, Michelle participará de um encontro com mulheres acreanas.

A recepção acontece na terça-feira (11), às 14h30 na Maison Borges, em Rio Branco. A vinda da primeira dama já havia sido anunciada nesta sexta-feira (7) por Alan Rick.

Mirla Miranda completou o convite:

“E porque não podemos faltar? Há dois nomes com agendas (desejos) bem diferentes para o Brasil. Um é a favor da liberdade de expressão, não apoia as atuais ditaduras latino-americanas que têm destruído sociedades inteiras como é o caso da Venezuela. Bolsonaro tem pautas propositivas, ou seja, é Brasil para cima e não o contrário. Seu Plano de Governo é expressamente comprometido com a Democracia e as Liberdades. Defende valores e princípios eternizados, como a vida!”, escreveu.