Evento de Halloween recebeu mais de 3 mil pessoas no primeiro dia em Rio Branco

Um dos eventos com a temática Halloween, que tem acontecido em Rio Branco neste mês de outubro, o Zona Nerd: Especial Halloween recebeu mais de 3 mil pessoas no primeiro dia, contanto com a mesma estimativa de público para o segundo dia, neste domingo (23). O especial conta com diversas atrações e programações.

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc), em parceria com a Associação de Nerds do Acre (Anac), preparou uma programação extensa para os dois dias de evento. Para o domingo, as atrações vão desde a casa mal assombrada à desfile de Cosplay, além de outras brincadeiras para crianças e adultos.

Para Clécio de Andrade, um fã de cultura pop presente no evento, o especial é um momento de diversão, principalmente no Halloween, que é uma temática pouco presente no Acre. Clécio faz parte da banda Love Geek, que se apresentou no palco do Zona Nerd, em conjunto com outros amigos, também fãs dessa cultura.

“Está sendo divertido, a gente pode se fantasiar, se vestir de personagem, ficar mais à vontade. A iniciativa é muito importante, porque traz mais diversão e alegria para nós que gostamos da cultura nerd, geek, no estilo Halloween. A Anac está trazendo muitos eventos legais”, diz Clécio.

Para as pequenas Maria Valentina, de 9 anos, e Mariah, de 8 anos, o primeiro dia de evento foi muito divertido. As crianças estavam acompanhadas das tias e da irmã, e contaram ao ContilNet que costumam frequentar eventos da Anac, como o Especial K-POP, realizado em agosto de 2022.

Segundo Mariah, o evento é muito legal, pois tem a oportunidade de comprar coisas dos cantores de K-POP que ela escuta, além de estar com outras pessoas que também gostam dessa cultura nerd. Já Maria Valentina disse que o especial é divertido, pois além das pessoas fantasiadas que ela viu e tirou fotos, as lojas tem diversos produtos, como canetas, copos e itens para colecionar.

Além de todas as atividades voltadas ao Halloween, haverá apresentações de bandas locais, dança K-pop e DJ, e a semifinal do concurso cosplay nacional.

Para quem não garantiu o ingresso, haverá venda de ingressos no local com desconto com um quilo de alimento. A entrada custa R$ 20 (inteira), R$10 (meia – estudantes, idosos, portadores de necessidade e professores), R$ 8 (social, em que você leva um quilo de alimento para o projeto Mesa Brasil que ajuda as instituições).

