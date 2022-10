Ex-BBBs soltam o verbo, contam situação e revelam barraco em aeroporto: “Armamos um escândalo”

Na última quinta-feira (29), as ex-BBBs Flay e Gizelly Bicalho passaram por uma situação tensa. As duas, que estavam voltando da República Dominicana, se envolveram em uma discussão no aeroporto. Segundo elas, ambas foram hostilizadas ao voltar de viagem ao Brasil.

“Armamos um escândalo, eu e a Gizelly, aqui no aeroporto. Aliás, armaram com a gente. A gente só se defendeu e reagiu”, explicou Flay. “Começou a rolar uma discussão por causa de uma fila. Um moço olhou pra gente e começou a falar. Enquanto ele tava só falando, eu tava quietinha e a Gizelly tava dando umas retrucadas”, completou a cantora.

Flay seguiu explicando a situação. Segundo ela, as coisas teriam saído do controle quando a advogada mencionou algumas questões políticas como motivação. “[…] E aí foi quando o homem surtou, veio pra cima de mim e mandou eu me f**er, botando o dedo na minha cara”, revela Flay.

De acordo com a cantora, outras pessoas que também estavam na fila do aeroporto começaram a xingar as duas. “[…] Começaram a nos xingar de piranha e tudo que não presta, inclusive as mulheres, dizendo que a errada e mal educada sou eu”, finalizou Flay.