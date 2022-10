Ex-Beatles Ringo Starr cancela shows por causa de doença misteriosa

O cantor Ringo Starr, de 82 anos, cancelou duas apresentações que faria nos Estados Unidos neste final de semana por causa de um problema de saúde que afetou sua voz. De acordo com o jornal O Globo, o ex-Beatle cancelou uma apresentação que faria nesse sábado em um cassino de Michigan horas antes do início do evento. O local, então, se pronunciou por meio de nota, informando a enfermidade do astro da música.

“Ringo está doente, mas esperava poder se apresentar, daí a decisão tardia. No entanto, isso afetou sua voz. Por essa razão, o show desta noite, programado para começar em algumas horas, foi cancelado”, afirmou o cassino, sem especificar qual seria a enfermidade que acometeu o ex-Beatle. No domingo, Ringo cancelou mais uma apresentação, desta vez em Minesotta. Um terceiro show do músico, no Canada Life Centre, em Winnipeg, no Canadá, marcado para esta terça-feira (3/10), segue confirmado até o momento.