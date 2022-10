Ex-deputado defende instalação de compotas para represar água do Rio Acre

O ex-secretário-adjunto de Educação do Estado, Moisés Diniz, afirmou em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (10), que o Governo precisa fazer uma intervenção no Rio Acre, principal fonte de abastecimento de água potável do estado.

Ele afirma que o manancial pode ser o nosso Paranoá, referindo-se ao lago artificial localizado em Brasília, defendendo a ideia original do médico Eduardo Farias: “Precisamos represar suas águas, em toda a extensão urbana de Rio Branco, através de comportas”, idealiza.

Moisés Diniz afirma que desta forma o Rio Acre estará sempre cheio, de inverno a verão e, com isso, “teremos uma cidade mais fria, com mais umidade do ar, será possível controlar as enchentes e faremos obras de turismo e lazer em suas margens”, detalha.

Por fim, ele diz que esta seria uma grande obra para o governador Gladson Cameli abraçar.