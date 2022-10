Ex-Flamengo, goleiro Bruno tem futuro surpreendente na carreira e é anunciado em clube carioca

A história de vida do goleiro Bruno em 2010 pareceu um verdadeiro roteiro de filme de terror. O jogador foi de promessa do futebol brasileiro, com proposta do Milan da Itália, a condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio. Com passagens por Atlético Mineiro e Corinthians, onde só ficou por algumas semanas, o jogador se destacou mesmo vestindo o Manto Sagrado.

Foi no Flamengo onde o guarda-redes conseguiu levantar as taças mais importantes da carreira. Além do Campeonato Brasileiro de 2009, sendo o capitão do Hexa, Bruno ainda conquistou o Penta-Tri do Cariocão em 2007, 2008 e 2009. Indicado por muitos como o melhor defensor na conquista da Série A, torcedores pediam a presença do atleta na Seleção Brasileira e um contrato na Europa já era discutido com seus empresários. Mesmo após a prisão de Bruno, ele continuou jogador futebol e acaba de ser apresentado em um time do Rio de Janeiro.

Bruno vai jogar a Quarta Divisão do Campeonato Carioca pelo Sociedade Esportiva Búzios. Com contrato com o Atlético Carioca, o jogador foi emprestado para a equipe da Região dos Lagos para manter o condicionamento físico e continuar disputando títulos. Por meio de conta oficial no Instagram, o Búzios fez postagem anunciando a contratação do goleiro, impedindo que os internautas comentem no post. Na legenda, o Clube escreveu o seguinte: “Bem-vindo, goleirão”.