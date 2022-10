Ex-globais, atores de Hollywood: famosos que faliram ou perderam quase tudo

“Dinheiro na mão é vendaval” é o que canta Paulinho da Viola nos versos do clássico samba “Pecado Capital”. A trajetória de alguns famosos com problemas financeiros reafirma a letra da canção.

Atores brasileiros conhecidos por trabalharem na Globo, como Dedé Santana e Dado Dolabella, e estrelas de Hollywood, como Nicolas Cage, não souberam gerir a grana que receberam e perderam toda ou quase toda fortuna adquirida.

Alguns recorrem às redes sociais para expor os problemas, enquanto outros têm a situação exposta pela mídia.

Confira 7 famosos que faliram ou perderam quase tudo em algum momento da vida:

Cláudio Corrêa e Castro

O ator Cláudio Corrêa e Castro, que morreu em agosto de 2005 aos 77 anos, esteve em mais de 50 novelas. Apesar da trajetória de sucesso na TV Globo, ele foi à falência e se mudou para o Retiro dos Artistas em 2003.

Ele havia acabado de se separar de Mirian Ayres, com quem foi casado por 20 anos e teve dois filhos. Em entrevista ao Jornal de Brasília em 2003, Cláudio disse que tratava uma hérnia de disco que quase o fez perder o movimento das pernas, tinha dificuldade para se locomover e usava uma bengala. Ele também deu detalhes de sua situação financeira precária.

“Tive problemas pessoais graves e não tinha para onde ir. Precisava estar num lugar como o Retiro, onde eu não gastasse nada e cuidassem de mim”, contou.

Sou péssimo administrador. Ganhei muito bem, mas não soube controlar meu dinheiro. Comprava tudo sem pensar. Nunca soube dizer não. As dívidas são as únicas coisas que me atormentam. Cláudio Corrêa e Castro, em 2003

Dado Dolabella

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) declarou nesta semana a insolvência civil de Dado Dolabella após uma dívida que se arrastava desde 2013 por aluguéis atrasados de um imóvel de 320 m², no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. Atualmente, ele deve cerca de R$ 450 mil, em valores corrigidos.

Segundo o documento na Justiça, ao qual o colunista de Splash Lucas Pasin teve acesso, Dado somou mais de dez meses de aluguel atrasado no apartamento, até 2013, quando foi despejado. O ator não pagou a dívida até hoje.

O pedido de insolvência veio após a Justiça não encontrar bens em nome de Dado para garantir o valor da dívida. A insolvência civil se assemelha à falência, sendo a primeira para pessoas físicas e jurídicas que não se caracterizam como empresárias. Além disso, a insolvência é caracterizada por decisão judicial quando as dívidas são maiores que o patrimônio do devedor.

Dedé Santana

Em 2016, aos 80 anos, o ex-Trapalhão colocou à venda sua mansão em Itajaí (SC), com 27 cômodos e avaliada em R$ 2 milhões, para cobrir o pagamento da compra de uma outra casa no Rio de Janeiro.

Embora tenha trabalhado e feito sucesso estrondoso com “Os Trapalhões”, Dedé garantiu que Mussum, Zacarias e ele “perderam tudo” devido a algumas pessoas que administraram o dinheiro.

“Sempre fui de gastar, não ligo para dinheiro. Tudo que eu via eu queria comprar, cheguei a ter oito carros na garagem. Não me preparei para essa situação em que estou agora… Os três perderam tudo. Nós pegamos uns caras que estavam administrando o dinheiro, pegavam o dinheiro do imposto de renda e não pagavam o imposto de renda. E assim nós ficamos sem nada”, contou em entrevista ao “Domingo Espetacular”.

Devido à situação, o humorista precisou contar com a ajuda dos familiares e amigos para pagar suas contas.

Marcos Oliveira

Intérprete do Beiçola na série “A Grande Família”, o ator Marcos Oliveira já disse que passa por dificuldades financeiras há alguns anos, algo agravado pela pandemia da covid-19. Ele, que conta com o apoio de um amigo, já chegou a pedir ajuda na web para pagar aluguel, comprar comida e para realizar uma cirurgia. Quem o ajudou nessa última questão, ao conseguir um plano de saúde, foi a humorista Tatá Werneck.

Em setembro, o ator de 66 anos decidiu fazer uma rifa de um celular para conseguir pagar as suas despesas. No entanto, o ator desabafou sobre ter recebido comentários maldosos por ter decidido vender o aparelho telefônico.

“Essa ajuda será muito importante para mim, para os planos futuros para vocês meus fãs! Me ajudem a vender a rifa! O valor é R$ 50, e o celular vai todo na caixa… Eu sinceramente não sei por que as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo”, escreveu.

Lindsay Lohan

Ex-ícone teen, Lindsay Lohan nunca decretou falência, mas já precisou recorrer a empréstimo para pagar dívidas. Em 2012, segundo o TMZ, ela usou um cheque de US$ 100 mil assinado por Charlie Sheen para pagar impostos de 2009. O valor exato da conta era US$ 93.701,57. O “troco” foi usado para o pagamento de outra dívida fiscal.

Em 2016, a revista Grazie relatou que a atriz conseguiu pagar sozinha uma dívida de US$ 300 mil.

“Lindsay está muito feliz. Sua vida pessoal está renovada e positiva. Ela recebe ofertas de trabalho constantemente, tem propostas para papéis em filmes, apresentações e até mesmo aparições em evento. Ela pagou cerca de US$ 300 mil de dívidas com seu próprio dinheiro. LiLo disse que se sente vingada. Este é um momento feliz para ela”, disse uma fonte à reportagem.

Nicolas Cage

Também em 2012, segundo o TMZ, a dívida de Nicolas Cage com o governo americano somava US$ 6 milhões. No ano anterior, o ator precisou ter alguns bens penhorados devido a uma dívida de quase US$ 700 mil. Já em 2019, ele colocou sua mansão luxuosa de 372 m², em Malibu, na Califórnia, nos Estados Unidos, à venda por US$ 30 milhões para pagar dívidas.

Parte das dívidas do astro de Hollywood pode ser explicada por gastos extravagantes como a aquisição de uma ilha no Caribe após um ato de impulso em 2006. Ele também já comprou castelos, iates, jatos e até gibis raríssimos. Ele já revelou ter participado de certos projetos pensando apenas no cachê para pagar dívidas.

Lena Headey

A atriz britânica Lena Headey, conhecida por viver a rainha Cersei Lannister em Game of Thrones (2011-2019), revelou que estava falida após o processo de divórcio do ex-marido, Peter Loughran, em 2012, no momento em que a segunda temporada da série estava sendo gravada. Ela disse ter apenas 5 dólares na conta.

Na época, o ex-marido da atriz, Peter Loughran, pedia metade da restituição de imposto do casal, algo em torno dos US$ 46 mil. Dois anos depois, em entrevista ao Daily Mail, a atriz confirmou ter falido e lidado com um longo período de depressão.

“Houve muita dor, muita tristeza e desapontamento. É um processo de luto”, disse ela.