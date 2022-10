Logo após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmar que haverá um segundo turno para presidente entre Jair Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, o ex-jogador Fabrício Manini fez um desabafo cheio de ódio no Instagram.

“Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça pro País não ter mais despesas com esses vermes”, escreveu o atleta.

Ele já teve passagens pelos times do Fortaleza, e Ceará e fez esse desabafo cheio de raiva contra as pessoas que votaram no ex-presidente Lula.

A web detonou a atitude de Fabrício, e várias críticas ao seu posicionamento foram feitas. Ele depois de perceber a magnitude de suas palavras, decidiu apagar sua conta na rede social. Outro famoso que declarou apoio a Bolsonaro, foi o sertanejo Gusttavo Lima.

O post ‘Ex-jogador pede que apoiadores de Bolsonaro atropelem pessoas que passam fome‘ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.