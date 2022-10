Exclusivo: empresária explica decisão de fechar Seringal Bier e fala do futuro da marca no Acre

A empresária Elisane Grecchi, uma das sócias do Seringal Bier, conversou com a reportagem do ContilNet e explicou que os motivos do fechamento da empresa no Acre não têm nenhuma relação com aspectos econômicos. Ao contrário, ela destacou o sucesso da marca e da empresa no Acre e alegou motivos expressamente familiares, que já estavam sendo planejados.

Elisane disse que essa mudança faz parte de um projeto para melhoria da qualidade de vida dos filhos, que já na fase da adolescência, deverão vivenciar novas perspectivas no Sul do país, lugar de origem materna. “Nós atuamos em outros ramos empresariais e recebemos novas propostas fora do Acre”, disse.

SAIBA MAIS: Seringal Bier anuncia encerramento de atividades: “Jornada de desafios e vitórias”

Uma marca de sucesso, a Seringal Bier, com certeza vai desfalcar o ramo de entretenimento na capital, Rio Branco, e o anúncio do fechamento por parte dos sócios proprietários, Elisane Grecchi e Guilherme Macêdo, pode ser uma possibilidade para novos investimentos de empresários locais. “Nós não estamos fechando por problemas econômicos. Contamos com o melhor fabricante de equipamentos cervejeiros da América Latina e um produto de alta qualidade no mercado”, garantiu.

Sobre a possibilidade de venda da marca para que ela permaneça no Acre, Elisane prefere não adiantar informações, “mas não vou dizer que não existe essa possibilidade. Não temos nada concreto sobre essa opção”, informou.