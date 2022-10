Exclusivo: veja fotos do aniversário de 35 anos da Coluna Theodoro Vip

Flashes da noite maravilhosa que comemorou os 35 anos da Coluna Theodoro Vip No Espaço kaxianauwá, reinaugurado com a presença de colunáveis de A a Z de nossa melhor sociedade. A Festa foi animada pelo Cantor Portuga e o Dj Cezinha, que colocaram todo mundo para dançar até as quatro da manhã com o melhor do Flashback.

Agradecimentos especiais a direção do Kaxinauwá, Casa Nobre, Rommanel, Albuquerque Engenharia, Miragina, Labnorte, Ipê Empreendimentos, Dr. Carlos Calderon, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Silvia Moura, Ótica Ipanema, Ótica Moderna, Afa Jardim, Dj Cezinha, Copiart, Center Out Door, Fundação Elias mansour, pessoas e empresas que nos ajudaram na realização do evento. Obrigado!!!