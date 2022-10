Fã surta, tira arma da cintura e ameaçar atirar em Mike Tyson; assista

O lutador Mike Tyson conseguiu escapar da morte ao lidar com uma situação alarmante de uma maneira surpreendente. Durante um show de comédia em Hollywood, um fã decidiu chamar o boxeador para uma briga, sacou uma arma e ameaçou atirar no astro.

O portal TMZ conseguiu imagens exclusivas do momento, em que é possível ver o lutador de jaqueta preta imóvel observando o homem se aproximar. Segundo testemunhas do local, o fã afirmou que queria “melhorar seu status” ao desafiar Tyson.

Veja o momento:

He tries to fight Mike Tyson then pulls out a gun 👀 pic.twitter.com/jfOliTA7RY

— Daily Loud (@DailyLoud) March 23, 2022